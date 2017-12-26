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С 2018 года меняется форма подачи декларации об имуществе и доходах

26 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

31 декабря 2017 года вступит в силу приказ Министерства финансов, которым изложена в новой редакции форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкция по ее заполнению. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

“С 31.12.2017 вступит в силу приказ Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №556, которым изложена в новой редакции форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкция по ее заполнению. Начиная с 01.01.2018, декларация должна подаваться по новой форме”, – говорится в сообщении.

В частности, изменениями, внесенными приказом № 556, предусмотрено, что физические лица – предприниматели в приложении Ф2 к Декларации отражают амортизационные отчисления по расходам, понесенным на приобретение (самостоятельное изготовление) основных средств и приобретение нематериальных активов.

Кроме того, для ФЛП, которые в отчетном (налоговом) году прекращают государственную регистрацию предпринимательской деятельности по собственному решению и подают декларацию в сроки, установленные абзацем вторым п.177.11 ст.177 Налогового кодекса Украины, предусмотрено отображение даты принятия решения о прекращении в строке 8 «Категория налогоплательщика» Декларации.

Приказ №556 опубликован в официальном издании «Официальный вестник Украины» от 25.07.2017 №58.

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