Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:38

Зарплата в январе вырастет практически на 17% - вице-премьер-министр

Рост заработной платы с 1 января 2018 года практически на 17% может быть не последним в следующем году. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

“Я думаю, что мы оптимистично настроены на 2018 год с точки зрения того, что у нас есть неплохое взаимодействие в треугольнике Президент-правительство-парламент. В этом году Госбюджет принят заранее – в нем предусмотрено очень серьезное усиление социальной защиты населения, и только уровень минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года вырастет практически на 17%, что очень позитивный сигнал. Мы не будем на этом останавливаться”, – подчеркнул П.Розенко.

Он добавил, что главным вызовом перед правительством в следующем году является именно рост заработной платы.

“Рост зарплаты и ее легализация дает средства в том числе в Пенсионный фонд Украины. То есть от того, как будут расти зарплаты, мы можем говорить дальше, как будут повышаться пенсии в государстве. В течение 2018 года индексация пенсионных выплат будет происходить, но мы хотим, чтобы они росли более агрессивно”, – резюмировал П.Розенко.