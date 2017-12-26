Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:38

Хорошие новости от «Юридической практики»

Аудиторская деятельность будет осуществляться по евростандартам

Верховный Совет 21 декабря принял Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности», которым нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности приводятся в соответствие с законодательством ЕС. В частности, согласно закону, все аудиторы и субъекты аудиторской деятельности подлежат общественному надзору. Будет создан Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью, состоящий из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года и будет введен в действие с 1 октября 2018 года.

НБУ определил правила открытия банками эскроу-счетов

В связи с изменениями в законодательстве Украины, связанными с введением нового вида счетов - условного хранения (эскроу), Нацбанк утвердил порядок открытия банками таких счетов. Соответствующее постановление № 133 вступило в силу 21 декабря. Документом урегулированы вопросы об определении порядка открытия и закрытия счетов условного хранения (эскроу), установлен перечень документов, которые клиент подает в банк при открытии счета и т.д. Также определен исключительный перечень операций, которые можно осуществлять по счету условного хранения. Кроме того, постановление определяет банк эскроу-агентом.

Правительство отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса

КМУ отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса, а также одобрит новый дерегуляционный пакет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, будет изменен подход в государственном надзоре над бизнесом, при этом будут определены главные критерии, которым должно соответствовать предприятие: «Там должно быть безопасно, должна быть пожарная безопасность на надлежащем уровне, продовольственная безопасность. Все то, что касается жизни и здоровья человека, должно быть защищено государством. Поэтому система будет построена таким образом, что будет «чеклист», по которому абсолютно четко определены критерии проведения проверки».

Украинцам разрешили брать кредиты под залог имущества на Донбассе

Верховный Совет Украины снял ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в зоне проведения АТО. Целью соответствующего закона является создание условий для обеспечения стабильной работы и восстановления кредитования среднего и малого предпринимательства. Кроме того, закон будет способствовать устранению дискриминационных признаков в связи с различными правовыми режимами хозяйствования для предприятий.

Термин «инвалид» в украинском законодательстве упраздняется

Верховный Совет Украины принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно социальной защиты лиц с инвалидностью. Слова «инвалид», «лицо с ограниченными физическими возможностями», «инвалид войны» и «ребенок-инвалид» заменяются соответственно словами «лицо с инвалидностью», «лицо с инвалидностью в результате войны» и «ребенок с инвалидностью». Таким образом законодательство приводится в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативным протоколом к ней.

С нового года шоколад будут «варить» по нормам ЕС

С 1 января 2018 года на Украине начинают действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые будут обязательными для всех производителей. Европейские требования распространяются на все виды шоколадных изделий. Например, в темном шоколаде обязательно должно быть не менее 35% какао-продуктов в пересчете на сухое вещество. Таким же образом четко прописаны требования и к шоколадным конфетам и другим продуктам с использованием шоколада. Если продукт не будет отвечать требованиям, он не сможет называться «шоколадом» или «шоколадным», только «сладким батончиком» или «глазурованной конфетой».