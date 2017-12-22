Премьер-министр сообщил, сколько военные пенсионеры получат прибавки к пенсии

Кабинет министров Украины после вступления в силу закона о пенсионной реформе приступил к формированию новой системы пенсий для военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Что касается пенсий для военнослужащих, мы сразу после проведения реформы общей системы пенсионного обеспечения перешли к формированию новой системы пенсий для военнослужащих … Мы сделали рамку этого закона, этой системы, которая предусматривает повышение пенсий, осовременивание пенсий для более 550 тысяч военных пенсионеров», – заявил В.Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что для принятия такого решения потребуется рассмотрение инициативы в СНБО, которому уже направлен проект из Кабмина.
Гройсман отметил, что правительство видит возможность поднять в 2018 году пенсии военным не менее чем на 1,5 тысячи гривен.
«Понятно, что у кого есть боевая выслуга – это боевые пенсии – они будут намного больше повышены, чем на 1,5 тысячи. То есть должен быть обеспечен справедливый дифференцированный подход», – добавил В.Гройсман.
Напомним, ранее в Кабинете министров прогнозировали, что повышение пенсий военным в Украине может начаться уже с 1 января 2018 года. В.Гройсман подчеркивал, что в дальнейшем индексация таких пенсий будет происходить автоматически.
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