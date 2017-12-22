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ЕС выплатил лишь 40% транша на реформу энергосектора из-за отставания Украины

22 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Евросоюз в пятницу, 22 декабря, осуществил выплату второго транша в размере 2 млн евро из максимальных 5 млн на поддержку реформы энергосектора из-за медленного прогресса в выполнении реформ. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Поддержка предоставляется в рамках финансируемой ЕС программы бюджетной поддержки «Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины». Программа помогает Украине уменьшить загрязнение окружающей среды, связанное с производством электроэнергии, способствует реформированию рынка электрической энергии, помогает улучшить качество нефтепродуктов и поддерживает создание запасов нефти и нефтепродуктов. Общий бюджет программы – 45 млн евро.

«Это второй транш, который мы перечислили в государственный бюджет Украины по этой программе, начиная с 2015 года. Выплата осуществлена на основании принятия новой Энергетической стратегии и представления Украине Национального плана уменьшения выбросов от крупных сжигательных установок - специальных условий для этой выплаты», - сообщил посол ЕС Хюг Мингарелли. Впрочем, он отметил, что эта выплата составляет лишь 40% от максимального размера транша.

«Это вызвано значительными задержками в выполнении программы, связанными с реформой рынка электрической энергии, созданием системы запасов нефти и нефтепродуктов, а также мониторингом качества топлива. Эта частичная выплата отражает медленнее, чем предполагалось, прогресс в выполнении реформ в последние месяцы», - заявил Х.Мингарелли.

Он призвал Украину ускорить реформы в этих сферах, а именно обеспечить полную и неотложную имплементацию закона о регуляторе и закона о рынке электроэнергии.

«Дальнейшая работа по выполнению долгосрочной Энергетической стратегии на основе качественных энергетических данных также должна быть одним из приоритетов. Европейский Союз будет продолжать поддерживать процесс реформ в секторе энергетики Украины», - заявил Мингарелли.

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