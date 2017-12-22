Премьер-министр рассказал, что будет делать с литовскими номерами

Премьер-министр выступает за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.
На вопрос, как премьер относится лично к автомобилям на литовских номерах, он ответил:
«Я считаю, что закон должен быть один для всех. Не должно быть кого-то избранного на каких-либо номерах».
«Должна быть общая система растаможивания в Украине. Если есть какие-то ставки непомерные, давайте об этом говорить», - добавил он.
«Но завозить автомобили, которые нигде никем не регистрируемые и на которых часто совершаются преступления, и по которым невозможно ничего выяснить - это ненормально», - заверил премьер.
Он сообщил, что по этому вопросу ведется работа в комитете парламента.
«Надо будет советоваться с фракциями, для того чтобы навести в этом вопросе порядок. Никто не хочет ничего плохого по отношению к автомобилистам, но надо находить правильные решения, которые будут делать всех равными перед законом. Я думаю, что большинство украинцев с этим согласятся», - резюмировал В.Гройсман.
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