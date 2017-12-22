В 2018 году будет изменена система госнадзора

В следующем году на Украине изменят систему государственного надзора. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции 22 декабря.
Он отметил, что Верховный Совет уже принял решение о «маски-шоу стоп», а правительство ликвидировало 700 постановлений о «разных регуляций, которые должен выполнить предприниматель, если к нему контроллер пришел».
«Меняем систему государственного надзора. Запомните, в следующем году мы изменим систему государственного надзора. Надзор не будет внезапным, когда приходит инспектор и начинает формально искать, за что зацепиться, чтобы взять какой-то взятку», - сказал В.Гройсман.
Ранее правительство установило порядок функционирования интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля), внесения сведений в нее и сроки размещения этих данных.
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