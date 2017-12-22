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В Беларуси легализовали майнинг криптовалют

22 декабря 2017 года Источник:Экономические известия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом он сообщил на встрече с представителями белорусского бизнеса, сообщается на сайте президента. Главная цель документа, как отметил президент, — создать условия, чтобы мировые ИT-компании приходили в Беларусь и открывали свои представительства.

Согласно декрету (выдержки из него приводит интернет-издание Tut.by) физлица могут владеть токенами (аналоги ценных бумаг при проведении ICO), покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, осуществлять майнинг, а также дарить, обменивать и завещать токены.

Операции с токенами, согласно декрету, не будут считаться предпринимательской деятельностью, а участникам сделок будут предоставлены налоговые льготы (они будут освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость).

Майнинг, деятельность биржи и операторов обмена криптовалют включены декретом в перечень из 38 видов деятельности в сфере высоких технологий. Занятия этими видами деятельности может позволить компании стать резидентом Парка высоких технологий (особой экономической зоны в Беларуси для ИT-компаний). При этом компании, зарегистрированные в парке, могут пользоваться льготами и преференциями вне зависимости от фактического места расположения их офиса в Беларуси. ИT-специалисты, которых нанимают на работу резиденты парка, смогут въезжать в страну без виз.

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