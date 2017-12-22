На Apple подали в суд за намеренное замедление iPhone

Пользователи Apple подали иск в суд из-за того, что компания намеренно замедляет старые iPhone. Истцы называют такую тактику компании «обманчивой, аморальной и неэтичной», сообщает 9to5mac.
При этом иски касаются не только старых моделей iPhone. Так, один из истцов, Стефан Богданович, жалуется, что недавно введенная в iPhone 7 функция баланса батареи и производительности не согласовывалась с пользователями. Он обвиняет компанию в том, что такой «трюк» сделан намеренно, чтобы каждый год увеличивать число пользователей. Как сообщают СМИ, С.Богданович просит возмещения для пользователей и прекращения такой практики Apple.
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