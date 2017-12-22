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МВД и Канада продолжат сотрудничество по подготовке полиции и Нацгвардии, – А. Аваков

22 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Министерство внутренних дел (МВД) Украины будет продолжать проекты сотрудничества с Канадой для подготовки полицейских сил и Национальной гвардии Украины. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве напомнили, что во время недавнего визита в Канаду Аваков на встрече с министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом договорился о проекте Международной технической помощи на 2016-2019 годы стоимостью более 21 млн канадских долларов. В рамках этой программы 20 канадских полицейских будут проводить обучение в Киеве по специальной программе.

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