Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:36

МВД и Канада продолжат сотрудничество по подготовке полиции и Нацгвардии, – А. Аваков

Министерство внутренних дел (МВД) Украины будет продолжать проекты сотрудничества с Канадой для подготовки полицейских сил и Национальной гвардии Украины. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве напомнили, что во время недавнего визита в Канаду Аваков на встрече с министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом договорился о проекте Международной технической помощи на 2016-2019 годы стоимостью более 21 млн канадских долларов. В рамках этой программы 20 канадских полицейских будут проводить обучение в Киеве по специальной программе.