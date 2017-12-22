Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

АМКУ расследует возможный сговор «ОККО» и WOG

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дело по подозрениям в антиконкурентных согласованных действияй крупнейших розничных трейдеров нефтепродуктов ООО «ОККО Ритейл» и ООО «ВОГ Ритейл». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

АМКУ провел исследование розничного рынка бензина и дизтоплива и обнаружил, что «ОККО» и 2ВОГ Ритейл» устанавливали похожие (до идентичности) розничные цены на бензин и дизельное топливо, а также синхронно меняли цены — без каких-либо объективных причин. В частности, комитет зафиксировал в 2017 году более 10 таких случаев.

Напомним, ранее АМКУ выиграл кассацию по иску ПИИ 2АМИК Украина»: Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение комитета № 480-р от 28.10.2016 — оштрафовать «АМИК» на 12,5 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в 2013 года — январе 2016 г.

Комитет, также выиграл кассацию в Высшем хозяйственном суде у ООО «Параллель-М ЛТД»: компания должна будет выплатить штраф в 1,4 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в 2013 года — январе 2016 года.

В 2016 году АМКУ проводил исследование розничного рынка топлива за период с 2013 года по январь 2016 года и обнаружил антиконкурентные согласованные действия компании-операторов крупнейших сетей АЗС: ООО «Золотой екватор», ООО «ВОГ Ритейл» (оба — бренд WOG), ООО «Окко нефтепродукт» (бренд OKKO ), ООО «Альянс Холдинг» (бренд Shell), ПИИ «АМИК Украины» (бренд Lukoil / AMIC), ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ2 (бренд SOCAR) и ООО «Параллель-М ЛТД» (бренд Parallel).