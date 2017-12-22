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Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для «Нафтогаза» во втором квартале 2014 года на 27,4%

22 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для НАК «Нафтогаз Украины», приобретаемого у российского «Газпрома», на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом НАК «Нафтогаз Украины» написал на странице в соцсети.

Как известно, в Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом» относительно условий контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года.

Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года.

31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» относительно принципа «бери или плати».

Также арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены на газ в контракте с компанией «Газпром» и отменил запрет на реэкспорт газа. Всего «Нафтогаз» подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.

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