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Премьер-министр призвал депутатов в январе принять законопроект о приватизации

22 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховный Совет в январе 2018 года принять во втором чтении законопроект о приватизации, призванный обеспечить прозрачную продажу нестратегических госпредприятий. Об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховном Совете.

«Правительство внесло законопроект о приватизации - о продаже нестратегических государственных предприятий, продаже прозрачной, конкурентный и эффективный... Давайте прекратим коррупцию в госкомпаниях. Давайте уже в январе поддержим этот законопроект», - сказал он.

Также премьер-министр призвал депутатов принять законопроект с максимально прозрачными правками.

«Я очень просил бы принять этот законопроект с максимально прозрачными поправками депутатов», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось ранее, 9 ноября Верховный Совет Украины принял в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066).

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