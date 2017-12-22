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Спикер парламента подписал и направил Президенту закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

22 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Председатель Верховного Совета Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель (№7350) и направил его на подпись президенту.

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, закон, принятый Верховным Советом 7 декабря, подписан председателем парламениа и направлен на подпись президенту сегодня, 22 декабря. Этим законом действующий на Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения продлен до 2019 года.

Как сообщалось ранее, в меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель. Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине с 2001 года. В октябре 2016 Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года. Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

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