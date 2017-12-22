Суд перенес заседание по рассмотрению админпротокола НАПК директору НАБУ

Соломенский районный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение административного протокола составленного НАПК на председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом сообщили в суде.
«Из-за занятости судьи Бобровник по другим делам судебное заседание отложено на неопределенный срок», - сообщили в суде.
Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.
Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".
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