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Суд перенес заседание по рассмотрению админпротокола НАПК директору НАБУ

22 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Соломенский районный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение административного протокола составленного НАПК на председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом сообщили в суде.

«Из-за занятости судьи Бобровник по другим делам судебное заседание отложено на неопределенный срок», - сообщили в суде.

Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.

Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".

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