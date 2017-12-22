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Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

НБУ получил документы на покупку Сбербанка от белорусского Паритетбанка

Национальный банк официально получил 21 декабря от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через АО «Паритетбанк» на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» находятся на рассмотрении.

По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно.

Согласно статье 34 закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение 3-х месяцев со дня получения полного пакета документов.

При рассмотрении пакета документов НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.