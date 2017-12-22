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Киевсовет принял бюджет на 2018 год

22 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Киевсовет принял бюджет города на 2018 год с расходной частью в размере 49 миллиардов гривен. Такое решение поддержали 95 депутатов, сообщается на сайте Киевсовет.

Доходы столичного бюджета определены в сумме 49,051 млрд гривен, в т.ч., доходы общего фонда - 45,67 млрд гривен, доходы специального фонда - 3,38 млрд гривен и бюджета развития - 1,014 млрд гривен.

Расходы предусмотрены в сумме 49,048 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 36,42 млрд гривен, расходы специального фонда - 12,63 млрд гривен.

В результате, сводный бюджет Киева на 2018 год стал бездефицитным: общий фонд бюджета утвержден с профицитом в 9,248 млрд гривен, которым предлагается покрыть такую же точно сумму дефицита.

После того, как главный финансовый документ столицы на 2018 год был принят за основу, отдельным голосованием депутаты еще внесли в него ряд правок, поддержанных бюджетной комиссией Киевсовета.

Больше всего город намерен потратить на три сферы — образование, медицина и соцобеспечение (на 8 млрд грн больше, чем в прошлом году).

Большинство денег, направленных на образование, пойдет на оплату труда педагогов, но около 1,5 млрд грн намерены выделить на капитальный ремонт школ, а также на закупку нового оборудования для школ.

Что касается «социалки», то из 8 млрд грн большая часть пойдет на субсидии населению по оплате коммунальных услуг. Еще 2,5 млрд грн - помощь малоимущим и инвалидам.

На транспортную инфраструктуру выделяют почти 5 млрд гривен, а это плюс 10% к прошлогодней цифре.

Наибольшая статья расходов — это строительство метро на Виноградарь. На него власти города выделят 2,5 млрд грн. Еще 1 млрд грн — на достройку Подольского моста.

Жилищно-коммунальная сфера получит 2,1 миллиарда гривен, почти миллиард — культура и полмиллиарда — спорт.

Еще 50 миллионов гривен заложили на развитие велоинфраструктуры в столице.

Доходная часть бюджета также составит 49 млрд грн. 16 млрд в КГГА ожидают получить от налога на доходы физических лиц, еще 3 млрд поступит от налога на доходы предпринимателей.

Также одной из главных статей доходной части бюджета города является субвенция из госбюджета. Всего в 2018 году в Киеве ожидают получить 14 млрд грн, что составляет третью часть бюджета города.

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