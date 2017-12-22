Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Нацсовет впервые объявил конкурс на цифровое радио

22 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выставил на конкурс 14 мест в канале 7-D в рамках запуска цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

В январе-июне 2018 года в Киеве на объектах Концерна РРТ будут установлены два первых цифровых передатчика мощностью 2 кВт и 1 кВт. Во второй половине 2018 года передатчик установят в Броварах для улучшения сигнала на левом берегу Днепра.

Установка еще трех передатчиков предварительно запланирована на вторую половину 2019 года - в Обухове, Иванокове и Калиновке.

Оператором сети будет Концерн РТТ.

Сейчас в Киеве работают 38 аналоговых радиостанций общей мощностью излучения 93 кВт. Для обеспечения такого же объема вещания цифровому радио будет достаточно от 2-х до 6-ти радиопередатчиков общей мощностью до 10 кВт.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом