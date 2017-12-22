Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

Нацсовет впервые объявил конкурс на цифровое радио

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выставил на конкурс 14 мест в канале 7-D в рамках запуска цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

В январе-июне 2018 года в Киеве на объектах Концерна РРТ будут установлены два первых цифровых передатчика мощностью 2 кВт и 1 кВт. Во второй половине 2018 года передатчик установят в Броварах для улучшения сигнала на левом берегу Днепра.

Установка еще трех передатчиков предварительно запланирована на вторую половину 2019 года - в Обухове, Иванокове и Калиновке.

Оператором сети будет Концерн РТТ.

Сейчас в Киеве работают 38 аналоговых радиостанций общей мощностью излучения 93 кВт. Для обеспечения такого же объема вещания цифровому радио будет достаточно от 2-х до 6-ти радиопередатчиков общей мощностью до 10 кВт.