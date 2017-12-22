Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

ВСП согласовал ликвидацию 142 местных общих судов и создание 74 окружных судов (дополнено)

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о ликвидации местных общих судов и образования окружных судов. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Докладчик – член Высшего совета правосудия Наталья Волковицкая сообщила, что согласно части второй статьи 125 Конституции Украины суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховный Совет Украины Президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

В соответствии с частями первой, второй статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (далее - Закон) суд образуется и ликвидируется законом. Проект закона о создании или ликвидации суда вносит в Верховный Совет Украины Президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Согласно части третьей статьи 17 Закона систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды, Верховный Суд.

Частью первой статьи 21 Закона определено, что местными общими судами являются окружные суды, которые образуются в одном или нескольких районах или районах в городах, или в городе, или в районе (районах) и городе (городах).

Пунктом 3 раздела ХII «Заключительные и переходные положения» Закона предусмотрено, что районные, межрайонные, районные в городах, городские, районные суды продолжают осуществлять свои полномочия до образования и начала деятельности местного окружного суда, юрисдикция которого распространяется на соответствующую территорию.

До внедрения нового административно-территориального устройства Украины в соответствии с изменениями в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, но не более чем до 31 декабря 2017 года, создании, реорганизации и ликвидации судов осуществляет Президент Украины на основании и в порядке, которые определены законом (подпункт 6 пункта 161 раздела XV «Переходные положення» Конституции Украины).

18 декабря 2017 из Администрации Президента Украины поступили письма от 15 декабря 2017 № 02-01/2142 и № 02-01/2143 с просьбой сообщить позицию Высшего совета правосудия в отношении проектов указов Президента Украины «О ликвидации местных общих судов и образования окружных судов». Указанными проектами предусмотрено ликвидировать 142 местных общих судах и создать 74 окружные суды.

Высший совет правосудия постановил считать возможным ликвидацию местных общих судов и образования окружных судов, предложенные в проектах указов Президента Украины, направленных в Высший совет правосудия письмами от 15 декабря 2017 № 02-01/2142 и № 02-01/2143.

Решение Высшего совета правосудия от 21 декабря 2017 № 4235/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса относительно ликвидации местных общих судов и образования окружных судов»;

Решение Высшего совета правосудия от 21 декабря 2017 № 4236/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса относительно ликвидации местных общих судов и образования окружных судов».