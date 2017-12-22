Полицейские-омбудсмены получили от Совета Европы компьютеров на 1,5 млн грн

Европейские партнеры передали Управлению обеспечения прав человека (УОПЛ) Национальной полиции более 40 персональных компьютеров с программным обеспечением и необходимым периферийным оборудованием. Как сообщает пресс-служба правительства, передача техники состоялась 21 декабря, на встрече главы Нацполиции Сергея Князева и руководителя Офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга. Украинские правоохранители получили современное оборудование в рамках совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы «Усиление имплементации европейских стандартов прав человека на Украине».
Сергей Князев выразил благодарность международным партнерам за поддержку в развитии Национальной полиции Украины. Он также отметил, что функционирование такого подразделения, как Управление обеспечения прав человека, успешно внедрено во всех европейских государствах.
Оно занимается, во-первых, обеспечением прав людей, лишенных свободы, то есть задержанных, следственно-арестованных, во-вторых, просвещением. Как раз об этом заботятся полицейские-омбудсмены.
Замглавы Нацполиции Константин Бушуев отметил, что часть полученной сегодня техники будет направлена в регионы.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: