Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

Полицейские-омбудсмены получили от Совета Европы компьютеров на 1,5 млн грн

Европейские партнеры передали Управлению обеспечения прав человека (УОПЛ) Национальной полиции более 40 персональных компьютеров с программным обеспечением и необходимым периферийным оборудованием. Как сообщает пресс-служба правительства, передача техники состоялась 21 декабря, на встрече главы Нацполиции Сергея Князева и руководителя Офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга. Украинские правоохранители получили современное оборудование в рамках совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы «Усиление имплементации европейских стандартов прав человека на Украине».

Сергей Князев выразил благодарность международным партнерам за поддержку в развитии Национальной полиции Украины. Он также отметил, что функционирование такого подразделения, как Управление обеспечения прав человека, успешно внедрено во всех европейских государствах.

Оно занимается, во-первых, обеспечением прав людей, лишенных свободы, то есть задержанных, следственно-арестованных, во-вторых, просвещением. Как раз об этом заботятся полицейские-омбудсмены.

Замглавы Нацполиции Константин Бушуев отметил, что часть полученной сегодня техники будет направлена в регионы.