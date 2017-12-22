Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

Украинцам разрешили брать кредиты под залог имущества на Донбассе

Верховный Совет Украины снял ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества. За принятие в целом законопроекта №7338 проголосовали 242 депутата.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является создание условий для обеспечения стабильной работы и восстановления кредитования среднего и малого предпринимательства.

Кроме того, законопроект будет способствовать устранению дискриминационных признаков в связи с различными правовыми режимами хозяйствования для предприятий.

Напомним, 17 июля 2015 года Кабинет Министров отменил начисление процентов и пени за прострочку платежей по кредиту на постройку жилья в селе для вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО на время проведения операции.

В ноябре 2017 года в Национальном банке Украины заявили об увеличении объемов кредитования, как корпоративного, так и кредитования населения.