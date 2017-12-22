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Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:33

Спикер парламента подписал госбюджет-2018

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2018 год. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

Отмечается, что подписал председатель парламента поставил сегодня и закон сразу был направлен на подпись президенту Украины Петра Порошенко, который должен его подписать до конца этого года.

Напомним, накануне F/Парубий не смог подписать госбюджет-2018 через постановления нардепов об отмене голосования.