Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Об этом он заявил в эфире телеканала.
По словам П.Климкина, уже около 400 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом.
"Никаких угроз для этого нету. Никто безвиз завтра-послезавтра в Украине не отнимет. Но то, что обещали (европейским партнерам, - ред.) - нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, он функционирует ", - сказал министр.
Он также отметил, что есть вопросы по завершению всей антикоррупционной системы, в частности, к созданию Антикоррупционного суда.
"Сейчас она не завершена", - констатировал П.Климкин.
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