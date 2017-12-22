Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Об этом он заявил в эфире телеканала.

По словам П.Климкина, уже около 400 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом.

"Никаких угроз для этого нету. Никто безвиз завтра-послезавтра в Украине не отнимет. Но то, что обещали (европейским партнерам, - ред.) - нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, он функционирует ", - сказал министр.

Он также отметил, что есть вопросы по завершению всей антикоррупционной системы, в частности, к созданию Антикоррупционного суда.

"Сейчас она не завершена", - констатировал П.Климкин.