Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:33

Депутаты ужесточили наказание за неправильную парковку

Верховный Совет Украины принял во втором чтении законопроект № 5364 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств” со всеми техническими правками. За законопроект проголосовало 237 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что вводится фото- и видеофиксация нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств (ТС).

Согласно тексту законопроекта, административную ответственность за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также за нарушения правил парковки, остановки и стоянки ТС, зафиксированных фото- или видеосъемкой, несет физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано ТС.

В случае, если в Единый государственный реестр ТС внесены сведения о текущем пользователе, то ответственность несет он.

В документе указано, что, в случае если ТС зарегистрировано за пределами территории Украины, к административной ответственности привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Вводится понятие “инспектора по парковке” — наделение полномочиями рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания ТС.

Также, согласно документу, на лобовом стекле ТС будет оставаться документ о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения. Этот документ послужит сигналом для остальных инспекторов или сотрудников полиции, что на автомобиль уже наложен штраф.

“Информация о соответствующих правонарушениях вместе с фото-видео доказательствами с соответствующей проверкой будет поступать в единый Реестр административных правонарушений”,— сообщается в документе.

Кроме этого, инспекторы по парковке получат право осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации и доставки для хранения на спецплощадку или стоянку при условии, что размещение ТС существенно препятствует дорожному движению или несет угрозу безопасности движения, а также в случае парковки на местах для инвалидов”, — сообщается в документе.

Все случаи существенного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения предусмотрено установить законопроектом.

Возвратить ТС после эвакуации можно будет только после уплаты штрафа, а также уплаты простоя на штрафстоянке ТС и услуг эвакуатора.

В документе указано, что режим фотосъемки (видеозаписи) предусматривает осуществление уполномоченным должностным лицом фото/видеофиксации обстоятельств нарушения правил остановки, стоянки или парковки ТС.

Фиксировать будут дату, время (момента), место расположения ТС по отношению к недвижимых объектов и/или географических координат.

“При осуществлении фотосъемки обязательно наличие не менее двух изображений ТС, полученных из различных или противоположных ракурсов”, — говорится в документе.

Напомним, ранее эксперты рынка сообщали, что в документе есть ряд существенных недочетов — ответственность владельца ТС и эвакуация.

В документе не прописано, что владелец обязан внести в Реестр лицо, которое владеет авто на данный момент. Но и это не все. Эксперты авторынка вновь указали на антиконституционность таких норм.