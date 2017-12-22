Фонд гарантирования задолжал Минфину почти 60 млрд грн

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Национальным банком на начало декабря 2017 года составляет 6,48 миллиарда гривен и перед Министерством финансов - 59,56 миллиарда гривен. Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.
"На начало декабря остаток задолженности Фонда составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Минфином 59,56 млрд грн, перед НБУ - 6,48 млрд грн",- говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 89 банков-участников.
Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 декабря текущего года составляет 14,6 млрд грн.
Поступления в Фонд от регулярного сбора за период январь-ноябрь 2017-го составили 3,315 млрд грн.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в 2017 году выручить за счет неплатежеспособных банков 9 млрд гривен.
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