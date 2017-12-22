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Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

22 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Совет ЕС решил продлить экономические санкции против России до 31 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"21 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и кацлер Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.

Сегодня Совет закрепил это решение путем письменной процедуры и, в соответствии с правилами для всех подобных решений, единогласно.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014-го на один год в ответ на действия России, дестабилизировавшей ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.

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