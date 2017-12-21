Суд рассмотрит иск к ФИФА за кражу идеи исчезающего спрея

Изобретатель исчезающего спрея, с недавних пор использующегося на футбольных матчах, намерен судиться с ФИФА. Бразилец Гейне Аллеманье утверждает, что ФИФА украла у него идею, на реализацию которой он потратил 15 лет.
В прошлом представители организации пытались договориться с изобретателем и предлагали ему 500 тысяч долларов, но тот отказался, требуя больше. С тех пор контактов не было.
Теперь же Г.Аллеманье оценивает сумму нанесенного ему ущерба в целых 100 миллионов долларов США – сюда входит компенсация как за множественное нарушение авторских прав, так и за моральный ущерб.
Напомним, исчезающий спрей впервые был использован в матчах чемпионата Бразилии в 2001 году. С тех пор он быстро набрал популярность в Южной Америке, а в 2014 году «дебютировал» на чемпионатах мира.
Судьи используют спрей во время игры для обозначения положения мяча и стенки во время исполнения штрафного удара. В среднем спрей исчезает за 30-40 секунд.
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