Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:36

Впервые заседание суда во Львове сорвала присяжная

Как сообщил председатель Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич, 19 декабря 2017 года в суде, и в целом в судебной системе Украины произошло ЧП: сорван судебный процесс с участием присяжных: одна из присяжных среди процесса отказалась участвовать в рассмотрении дела.

«После рассмотрения дела особого производства номер 463/3869/17 о признании лица недееспособным, суд удалился в совещательную комнату для принятия судебного решения. Однако одна из присяжных, которая определена автоматизированной системой для участия в рассмотрении дела, отказалась пройти в совещательную комнату для принятия судебного решение», - рассказал судья.

Присяжная объяснила, что у нее нет времени ждать, поскольку рассмотрение дела затянулось, она не хотела быть присяжной, а ее заставили. По словам С.Гирича, разъяснения требований закона о последствиях непринятия решения судом и уклонение от исполнения обязанностей, как и простая человеческая просьба дождаться принятия решения, чтобы не начинать потом рассмотрение дела с самого начала, положительного результата не дали, сообщает пресс- служба суда.

«Женщина хлопнула дверью и покинула помещение суда. Конечно, можно говорить о том, что суд не смог вовремя начать рассмотрение дела т.к. в силу вступления в действие нового ГПК резолютивная часть решения суда по предыдущему делу готовилась вместо 15 мин. уже 50 мин. и стороны и присяжные ждали начала судебного заседания. Но неужели присяжные нацелены на участие в заседании на полчаса? Ведь их оплата осуществляется минимально от часа судебного заседания. Для чего нужны такие присяжные и как их выбирали ?, - резюмирует Сергей Гирич. - в соответствии ч. 4 статьи и 124 Конституции Украины определено, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных. Неужели народ Украины достойный таких присяжных? Неужели для выполнения таких важных представительских функций нельзя выбрать в каждом районе по 20-30 активных, инициативных, ответственных граждан, которые будут достойно реализовать конституционные полномочия и участвовать в отправлении правосудия? Неужели эти проблемы сейчас беспокоят только самих судей? Уже даже организовали информационную кампанию для привлечения достойных присяжных, но пока остается только ждать изменений к лучшему. Грустно».