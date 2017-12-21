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В США создали искусственный интеллект, который может распознавать обман в суде

21 декабря 2017 года Источник:Новое Время

В США создали систему искусственного интеллекта DARE, которая может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу. Разработчики отмечают, что программа справляется с этой задачей лучше людей.

Команда из Университета штата Мэриленда и Колледжа Дартмута обучила искусственный интеллект распознавать пять небольших изменений в выражении лиц людей, которые, как считается, указывают на то, что кто-то лжет — хмурится, поднимает брови, подворачивает губу, выпячивает губу и поворачивает голову.

Программа оценила правдивость показаний на 15 видеозаписях из залов судебных заседаний. В ходе испытаний программа в 92% случаев правильно определяла ложь в ответах на вопросы в суде. Для людей этот показатель составил 81 процент.

Для тренировки алгоритма также использовалась база данных, содержавшая 121 видеоролик с инсценировкой судебного процесса. Поэтому авторы программы указывают на одно ограничение: системы опираются на инсценированные судебные процессы. В реальной жизни подсудимые могут лгать гораздо лучше, поскольку они более мотивированы.

Тем не менее, эксперты отмечают, что в перспективе во время судебных заседаний DARE может стать отличной заменой детектора лжи, то есть полиграфа, использование которого не всегда удобно.

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