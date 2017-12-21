Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

А.Парубий сообщил, когда будет подписан Госбюджет-2018

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий заявил, что закон «О государственном бюджете на 2018 год» может быть подписан уже сегодня, 21 декабря. Об этом А.Парубий сказал во время заседания Верховного Совета в четверг, 21 декабря.

Он заявил, что сам безотлагательно подпишет госбюджет-2018 и отправит его на подпись президенту.

Напомним, 7 декабря Верховный Совет поддержал проект государственного бюджета на 2018 год.