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ГПСУ представила систему фиксации биометрических данных иностранцев

21 декабря 2017 года Источник:День

21 декабря Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация с нее будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение об усилении контроля за пересечением границы гражданами, в первую очередь это касается граждан Российской Федерации. Благодаря таким техническим средствам и введению системы, которая связана не только с Миграционной службой, но и с СБУ и МВД, значительно усилятся как контрразведывательные мероприятия, так и борьба с криминалитетом», — отметил Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов, а 126 пунктов пропуска подключены к базам данных Интерпола. С августа 2017 информационная система пограничного ведомства автоматически подсчитывает количество разрешенных дней пребывания иностранцев в Украине. Сегодня законодательство позволяет находиться иностранцу до 90 суток в течение 180 суток.

«Введенная система дает более высокую гарантию того, что к нам не будут попадать сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока в том числе из Российской Федерации», - отметил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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