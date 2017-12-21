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В ЕС обеспокоены колебаниями биткоина

21 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как та за год подорожала с 1 тысячи долларов до 20 тысяч. Об этом говорится в письме вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в адрес регуляторов.

Биткоин с начала года подорожал почти в 20 раз, и в этом месяце снова был в центре внимания, когда две основные американские биржи начали торговать фьючерсами на биткоины.

«События, которые касаются биткоина и криптовалюты в целом, в последние недели требуют нашего повышенного внимания», – предостерег В.Домбровскис.

По его словам, финансовые регуляторы должны составить новые планы «в срочном порядке… на фоне последних рыночных перемен».

В.Домбровскис также призвал регуляторов «провести дальнейшую работу, чтобы оценить и потенциально улучшить применение регуляторной базы к биткоинам и криптовалюте».

«Существуют четкие риски для инвесторов и потребителей, связанные с нестабильностью цен – в том числе риск полной потери инвестиций, неудачных операций и безопасности, манипулирования рынком и пробелов с ответственностью», – говорится в письме.

Письмо поступило в тот же день, когда стоимость биткоина упала примерно на 15%, поскольку инвесторы испугались, что биржу Южной Кореи взломали хакеры.

На прошлой неделе страны ЕС договорились об ужесточении правил для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых площадках для биткоина и других виртуальных валют.

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