Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:33

Объемы возмещения НДС бизнесу за год выросли на 25 млрд гривен

В Государственной фискальной службе сообщают, что объемы возмещения НДС по итогам 2017 года составят около 119,7 млрд грн. Это на 25,3 млрд грн больше показателя прошлого года.

«В декабре мы ориентировочно получили заявок на возмещение налога на добавленную стоимость на уровне 13,4 млрд грн. Это рекордный показатель. Среднемесячная заявка до этого — 10,5 млрд грн», — цитирует пресс-служба ГФС главу налоговой Мирослава Продана.

По словам главы фискальной службы, рост возмещения в декабре связан с активным экспортном сельскохозяйственных предприятий.

Реестр автоматического возмещения НДС запустили в апреле. Он работает следующим образом: фискальная служба вносит заявки предпринимателей на возмещение, на согласование суммы отводится не более 30 дней (в определенных случаях не более 60 дней), после этого происходит автоматическое возмещение. Предприниматели получают средства в хронологическом порядке — кто первый подал заявку, тот первым и получает возмещение. Ранее НДС возмещали в последние 5 дней месяца, теперь же налог возвращают в любой день месяца после согласования суммы. При этом предприниматели могут в режиме онлайн отслеживать состояние своих заявок на возмещение.

В свою очередь с 1 июля текущего года заработала система автоматической приостановки рисковых налоговых накладных. Ежемесячно она останавливала регистрацию меньше 1% НДС-накладных (документы около 15-20 тыс. предприятий).

В Министерстве финансов рассказывали, что с помощью этой системы намерены бороться с «импортными скрутками», когда с помощью фиктивных фирм бизнес получает документы на уже проданный товар для минимизации своих налоговых обязательств.

Тем не менее под приостановку попали также и накладные реального бизнеса, это признавали и в Минфине. Потому Верховная Рада приняла решение приостановить работу системы блокирования НДС накладных. Депутаты обязали Кабмин в течение двух месяцев определить новый порядок приостановки регистрации налоговых накладных. Правительство свои решением может восстановить систему, если предусмотрит ее работу в новом порядке.