Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

Парламент распространил норму о «трех посылках в месяц» на физлиц-предпринимателей

Верховный Совет на заседании в четверг принял постановления об устранении несогласованностей в законе о государственном бюджете на 2018 год и законе об изменениях в Налоговый кодекс. Депутаты распространили на физлиц-предпринимателей принятую 7 декабря норму о том, что граждане и юрлица впредь могут ввозить без уплаты налогов в месяц лишь три посылки стоимостью до 150 евро. Ранее была возможность в месяц ввозить неограниченное количество посылок стоимостью до 150 евро без уплаты НДС и пошлины.

Также с подачи нардепов Олега Ляшка и Виктора Галасюка освобожден от НДС импорт электромобилей до конца 2022 года. Сегодня депутаты внесли изменения в срок действия этой нормы: импорт электромобилей не будет облагаться НДС и акцизом лишь один год - до конца 2018-го. При этом депутаты уточнили, что налоги будут отменены в том числе для электрокаров отечественного производства.

Парламент также исключил из Налогового кодекса норму об освобождении от уплаты НДС услуг такси-электромобилей, а также операций по аренде (лизингу, прокату) транспорта с электродвигателем.