Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

Утвержден перечень газет, где будут публиковать информацию о розысках, повестках и процессуальные документы

Кабинет министров Украины утвердили список печатных СМИ, где будут публиковаться объявления о вызовах в суд ответчиков, свидетелей, третьих лиц, местонахождение которых неизвестно, повестки подозреваемым и обвиняемым, а также информация о процессуальных документах в 2018 году. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Единственным общегосударственным печатным СМИ в Украине, в котором будет размещаться такая информация, как и в 2017 году остается газета "Урядовый курьер".

Печатными СМИ местной сферы распространения, в которых будут публиковать подобную информацию, определены издания:

• «Винничина» (Винницкая обл.);

• «Волынь-нова» (Волынская обл.);

• «Известия Приднепровья» (Днепропетровская обл.);

• «Часопыс Донетчина» (Донецкая обл.);

• «Житомирщина» (Житомирская обл.);

• «Новости Закарпатья» (Закарпатская обл.);

• «Запорожская правда» (Запорожская обл.);

• «Галичина» (Ивано-Франковская обл.);

• «Время Киевщины» (Киевская обл.);

• «Народное Слово» (Кировоградская обл.);

• «Вести Луганщины» (Луганская обл.);

• «Высокий замок» (Львовская обл.);

• «Родное Прибужье» и «Южная правда» (оба - Николаевская обл.);

• «Одесские вести» (Одесская обл.);

• «Заря Полтавщины» (Полтавская обл.);

• «Известия Ровенщины» (Ровенская обл.);

• «Сумщина» (Сумская обл.);

• «Свобода» (Тернопольская обл.);

• «Слободской край» (Харьковская обл.);

• «Надднепрянская правда» (Херсонская обл.);

• «Подольские вести» (Хмельницкая обл.);

• «Черкасский край» (Черкасская обл.);

• «Буковина» (Черновицкая обл.);

• «Деснянская правда» (Черниговская обл.);

• «Крещатик» (Киев).

В этих изданиях будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно.