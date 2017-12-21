Утвержден перечень газет, где будут публиковать информацию о розысках, повестках и процессуальные документы

Кабинет министров Украины утвердили список печатных СМИ, где будут публиковаться объявления о вызовах в суд ответчиков, свидетелей, третьих лиц, местонахождение которых неизвестно, повестки подозреваемым и обвиняемым, а также информация о процессуальных документах в 2018 году. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Единственным общегосударственным печатным СМИ в Украине, в котором будет размещаться такая информация, как и в 2017 году остается газета "Урядовый курьер".
Печатными СМИ местной сферы распространения, в которых будут публиковать подобную информацию, определены издания:
• «Винничина» (Винницкая обл.);
• «Волынь-нова» (Волынская обл.);
• «Известия Приднепровья» (Днепропетровская обл.);
• «Часопыс Донетчина» (Донецкая обл.);
• «Житомирщина» (Житомирская обл.);
• «Новости Закарпатья» (Закарпатская обл.);
• «Запорожская правда» (Запорожская обл.);
• «Галичина» (Ивано-Франковская обл.);
• «Время Киевщины» (Киевская обл.);
• «Народное Слово» (Кировоградская обл.);
• «Вести Луганщины» (Луганская обл.);
• «Высокий замок» (Львовская обл.);
• «Родное Прибужье» и «Южная правда» (оба - Николаевская обл.);
• «Одесские вести» (Одесская обл.);
• «Заря Полтавщины» (Полтавская обл.);
• «Известия Ровенщины» (Ровенская обл.);
• «Сумщина» (Сумская обл.);
• «Свобода» (Тернопольская обл.);
• «Слободской край» (Харьковская обл.);
• «Надднепрянская правда» (Херсонская обл.);
• «Подольские вести» (Хмельницкая обл.);
• «Черкасский край» (Черкасская обл.);
• «Буковина» (Черновицкая обл.);
• «Деснянская правда» (Черниговская обл.);
• «Крещатик» (Киев).
В этих изданиях будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно.
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