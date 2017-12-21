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Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

Нацбанк Украины установил новый вид счетов - счета условного хранения (эскроу)

В связи с изменениями в законодательстве Украины, связанными с введением нового вида счетов - счета условного хранения (эскроу), Национальный банк разработал порядок открытия банками таких счетов. Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 18.12.2017 № 133 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» (далее - Постановление № 133).

В частности этим документом урегулированы следующие вопросы:

• Об определении порядка открытия и закрытия счетов условного хранения (эскроу);

• Об установлении перечень документов, клиент подает в банк при открытии счета условного хранения (эскроу);

• Об определении исключительного переченя операций, которые можно осуществлять по счету условного хранения (эскроу);

• O предоставлении права нерезидентам – инвесторам открывать счета условного хранения (эскроу) для перечисления средств бенефициарам, акции которых приобретаются в соответствии с требованиями статьи 652 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

• Об определении порядка открытия текущего счета типа «Н» представительству донорской организации;

• Об обращении взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя.

Кроме того, Постановление №133 определяет банк эскроу-агентом, в функции которого входит:

• заключение договоров с заявителем требования;

• зачисление средств на счет эскроу, открытый заявителем требования, и перечисление их на счет бенефициара или выплата бенефициару соответствующих средств наличными;

• установления личности бенефициара и проверка наличие у него права на получение средств;

• перечисление средств бенефициарам в течение трех лет.

Постановление № 133 принято во исполнение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», ее принятия:

• способствовать повышению уровня корпоративного управления в акционерных обществах;

• обеспечит механизм расчетов во время процедуры squeeze-out (обязательная продажа простых акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно), которая является владельцем доминирующего контрольного пакета акций), определенной статьей 652 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

• урегулирует правоотношения, возникающие во время открытия, использования и закрытия счетов условного хранения (эскроу).

Постановлением № 133 внесены изменения в:

• Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492;

• Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 21 января 2004 года № 22.

Постановление № 133 вступает в силу с 21 декабря 2017 года.