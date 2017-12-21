В парламенте сняли с рассмотрения депутатский законопроект о Антикоррупционном суде

Верховный Совета проголосовал за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда. За это проголосовали 235 народных депутатов.
Перед началом голосования спикер парламента Андрей Парубий обратился к депутатам с просьбой «мобилизоваться» и принять соответствующее решение.
«Отзыв этого закона необходимо, чтобы президент мог внести законопроект о Антикоррупционные суды. Президент Украины публично обратился к Верховном Совете, чтобы парламент принял это решение», - сказал он.
После голосования А.Парубий объявил, что решение об отзыве депутатского законопроекта одобрено и это «открывает путь для внесения президентом соответствующего проекта и его рассмотрения».
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: