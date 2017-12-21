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Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:35

В парламенте сняли с рассмотрения депутатский законопроект о Антикоррупционном суде

Верховный Совета проголосовал за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда. За это проголосовали 235 народных депутатов.

Перед началом голосования спикер парламента Андрей Парубий обратился к депутатам с просьбой «мобилизоваться» и принять соответствующее решение.

«Отзыв этого закона необходимо, чтобы президент мог внести законопроект о Антикоррупционные суды. Президент Украины публично обратился к Верховном Совете, чтобы парламент принял это решение», - сказал он.

После голосования А.Парубий объявил, что решение об отзыве депутатского законопроекта одобрено и это «открывает путь для внесения президентом соответствующего проекта и его рассмотрения».