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«Укрнафта» выплатила Коломойскому 2,3 млрд грн дивидендов

21 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Компания «Укрнафта» в первом полугодии 2017 года выплатила миноритарным акционерам долг по дивидендам за 2011-2014 годы в общем размере 2,305 млрд грн. Об этом пишет профильное издание EnKorr со ссылкой отчет НАК «Нафтогаз Украины» (владеет 50%+1 акция «Укрнафты»).

Если на 31 декабря 2016 года обязательства «Укрнафты» по выплате дивидендов составляли 2,781 млрд грн, то на 30 июня 2017 года они снизились до 476 млн грн. Выплаченная в первом полугодии сумма 2,305 млрд грн покрывает долг перед 45,5% владельцев акций «Укрнафты». Группа «Приват» Игоря Коломойского владеет порядка 42% акций «Укрнафты».

Решения о выплате 3,8 млрд грн дивидендов за 2011-2013 гг. и 1,3 млрд грн за 2014 г. были приняты 10 октября 2014 г. и 22 июля 2015 г. соответственно. Свою долю, а это около 2,4 млрд грн, государство получило в октябре и декабре 2015 г. после скандала и смены руководства «Укрнафты». Миноритарным акционерам тогда было решено выплаты не проводить.

Физические лица, банки Unicredit и инвесткомпания Dragon Capital, добивались выплаты дивидендов через суды. Значительная часть исков по-прежнему рассматривается. В итоге, в течение 2016 года, по данным «Укрнафты», акционерам было выплачено всего 23,3 млн грн.

Судебных производств по искам компаний группы «Приват» не было, то есть выплата дивидендов прошла в добровольном порядке.

Напомним, глава «Укрнафты» Марк Роллинс неоднократно жаловался на тяжелое финансовое положение компании, не позволяющее ей погасить налоговый долг и инвестировать в производство.

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