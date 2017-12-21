Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:34

АМКУ оштрафовал одесский «Евротерминал» на 5,4 млн грн

Антимонопольный комитет на заседании в четверг оштрафовал одесскую компанию «Евротерминал» на 5,4 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом написала в фейсбуке государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Кроме того, АМКУ обязао ООО «Евротерминал» обеспечить бесплатный проезд в Одесский морской торговый порт для экспедиторов, которые не нуждаются в услугах «Евротерминала».

Предыстория этого решения такова. Одесский горсовет в феврале 2016 ограничил движение грузового транспорта по улицам Черноморского казачества, Атамана Головатого, Церковной, Одария и оставил единственный заезд в Одесский морской торговый порт через территорию «Евротерминала». Компания за это брала с перевозчиков по 230 гривен.

ООО «Евротерминал» записано на Екатерину Мажарину и кипрскую Northington Holdings Ltd. Конечным бенефициаром указан Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья была женой российского миллиардера Романа Абрамовича.

Ангерта итальянская полиция считает членом международной преступной группировки, которой руководит бывший одессит Леонид Минин. По некоторым данным, охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос.