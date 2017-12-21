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СМИ: МВФ установил дедлайн для принятия закона об Антикоррупционном суде

21 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Международный валютный фонд требует принять закон об Антикоррупционном суде до 25 января 2018 года. Об этом в соцсети сообщил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

«Сегодня президент собирается внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об Антикоррупционном суде. Международный валютный фонд поставил неформальный ультиматум – закон в первом и втором чтении должен быть принят до 25 января. Это последний дедлайн, нарушение которого угрожает срыву следующего транша», – написал народный депутат.

М.Найем сообщил, что в администрации президента Укрианы Петра Порошенко считают, что юрисдикция Антикоррупционного суда не должна ограничиваться только делами Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Теоретически – это прямой путь к тому, что Антикорсуд будет также завален делами от ГПУ, НПУ и СБУ как и все остальные суды по всей стране», – заявил М.Найем.

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