Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:39

Заседание Пленума ВСУ не состоялось в связи с отсутствием кворума

Запланированное на сегодня заседание Пленума Верховного Суда Украины не состоялось в связи с отсутствием кворума. На заседание пришли 9 судей при необходимых 10.

По словам и.о. председателя ВСУ Василия Гуменюка Пленум ВСУ должен был рассмотреть вопрос о прекращении деятельности и ликвидации Верховного Суда Украины в установленном законе порядке. В частности, Василий Гуменюк отметил, что для прекращения работы публичного юридического лица необходим соответствующий акт органа государственной власти. В связи с чем Пленум должен был рассмотреть вопрос об обращении к органам госвласти для урегулирования вопроса в соответствии с законодательством.