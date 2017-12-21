Запланированное на сегодня заседание Пленума Верховного Суда Украины не состоялось в связи с отсутствием кворума. На заседание пришли 9 судей при необходимых 10.
По словам и.о. председателя ВСУ Василия Гуменюка Пленум ВСУ должен был рассмотреть вопрос о прекращении деятельности и ликвидации Верховного Суда Украины в установленном законе порядке. В частности, Василий Гуменюк отметил, что для прекращения работы публичного юридического лица необходим соответствующий акт органа государственной власти. В связи с чем Пленум должен был рассмотреть вопрос об обращении к органам госвласти для урегулирования вопроса в соответствии с законодательством.
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утопающий за соломинку...Теперь, кто не прошел в ВС, дружно в отпуска на 2 месяца, материальное пособие на оздоровление и т.п. А там, или ишак сдохнет, или падишах. Или ишак заговорит. Красавы верховники. Вашу бы энергию, находчивость, изворотливость и щепетильность при принятии решений - да в нужное людям русло, например, при рассмотрении "социальных" дел. Глядишь, и не надо было бы создавать суд без слова Украина.
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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