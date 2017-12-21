Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:36

САП вернет в бюджет неиспользованные 45 млн грн

В этом году в госбюджет будет возвращено 45 миллионов гривен, которые не были использованы из-за неукомплектованности штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании Комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

«В отношении бюджетного финансирования, не могу допустить того, чтобы мы превысили лимит. В этом году 45 млн грн из 116-ти возвращается в бюджет как те, что не были использованы, поскольку не был укомплектован полностью штат», – сказал Н.Холодницкий.