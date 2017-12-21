САП вернет в бюджет неиспользованные 45 млн грн

В этом году в госбюджет будет возвращено 45 миллионов гривен, которые не были использованы из-за неукомплектованности штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании Комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
«В отношении бюджетного финансирования, не могу допустить того, чтобы мы превысили лимит. В этом году 45 млн грн из 116-ти возвращается в бюджет как те, что не были использованы, поскольку не был укомплектован полностью штат», – сказал Н.Холодницкий.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: