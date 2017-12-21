Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:38

ЕС запросил у ВТО разрешения ввести против РФ торговые санкции на 1,6 млрд долл. США

Европейский союз запросит у Всемирной торговой организации разрешение на введение торговых санкций против России на сумму 1,39 миллиарда евро (1,65 миллиарда долл. США) в год. ЕС обвиняет Россию в том, что она не выполнила решение ВТО по импорту свиноводческой продукции из стран Евросоюза.

В заявлении ЕС говорится, что Россия не выполнила решение ВТО по импорту свиней и свинины. Запрос о введении санкций против России будет направлен в орган ВТО по решению споров 3 января 2018 года. Сумма санкций рассчитана как общая стоимость этой продукции из ЕС в 2013 году, штраф ежегодно будет повышаться на 15%.

Дело касается запрета на импорт свинины из ЕС, который российские власти ввели в начале 2014 года. Запрет был наложен как на ввоз живых свиней, так и на поставки свиноводческой продукции из всех стран ЕС. Поводом для него стали зафиксированные в декабре 2013 года вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В ЕС посчитали, что Россия применяет двойные стандарты, поскольку вспышки АЧС регулярно фиксируются в России, но российские производители не попадают под запрет. Переговоры не привели к соглашению, и в апреле 2014 года Евросоюз подал иск в ВТО.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО решила, что российский запрет идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО: арбитры поддержали ЕС по большинству пунктов жалобы. В частности, они пришли к заключению, что запрет на поставки свинины из всех стран ЕС противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных, а значит, не соответствует обязательству России «основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах», как прописано в Соглашении по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Арбитры также признали неправомерными отдельные запреты России на поставки живых свиней и свинины из Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.

Россия подала апелляцию на это решение, объяснив это тем, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше продолжает ухудшаться, а предпринимаемые службами ЕС меры для ликвидации очагов заболевания неэффективны. Однако она была отклонена.

В начале июня 2017 года ЕС и Россия проинформировали Орган по разрешению споров ВТО о том, что выполнят его рекомендации в течение восьми месяцев и 15 дней. В среду, 6 декабря, срок исполнения подходил к концу.

6 декабря Министерство экономического развития РФ сообщило, что Россия выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС). При этом в ведомстве отметили, что свинина попадает под список запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза, и этот запрет продолжает действовать. В ЕС с такой казуистикой не согласились и потребовали от ВТО наказать Россию за невыполнение решения организации.

По оценкам ЕС, в 2013 году стоимость экспорта свинины в Россию достигла почти €1,4 млрд, что составило около 25% всего экспорта свинины из ЕС. Запрет имеет серьезное воздействие на свиноводческую отрасль ЕС, так как внутренние цены на свинину в ЕС упали из-за перенасыщенности рынка.