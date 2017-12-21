Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:37

Cегодня парламент рассмотрит вопросы соцзащиты военнослужащих, инвестиционного климата и корпоративного управления госбанков

Верховный Совет рассмотрит в четверг правительственный законопроект №7180, которым предлагается пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены. Также планируется рассмотреть президентский законопроект №6675 о финансировании деятельности общественных объединений (ОО), говорится в повестке дня парламент.

Депутаты начнут работу с продолжения рассмотрения во втором чтении законопроекта №6016-д «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

Далее в блоке вопросов для включения в повестку дня и принятия решения планируется рассмотреть законопроекты №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», указанный №7180 и депутатский альтернативный №7180-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками». Кроме того, президентский №6675 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».

Также в этом блоке планируется рассмотреть законопроекты №6542 и №6542-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата».

После этого депутаты рассмотрят отзыв законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах».

Запланировано также рассмотрение внесения уточнений в принятый парламентом государственный бюджет на следующий год в части социальной защиты военнослужащих.

После этого депутаты перейдут к рассмотрению законопроектов во втором чтении. Так, депутаты рассмотрят законопроекты №4670 «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины» и в повторном втором чтении законопроект №7114-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков».