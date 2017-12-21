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Сегодня 23 декабря 2017 года, 16:37

НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Родовид Банк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение от 19 декабря об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации "Родовид Банка", - сообщает пресс-служба.

Напомним, "Родовид Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных в феврале 2016 года.

"Родовид Банк" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупных банков.

В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд гривен, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Правительство приняло решение создать на базе "Родовид Банка" санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.