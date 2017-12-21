НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Родовид Банк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение от 19 декабря об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации "Родовид Банка", - сообщает пресс-служба.
Напомним, "Родовид Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных в феврале 2016 года.
"Родовид Банк" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупных банков.
В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд гривен, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.
Правительство приняло решение создать на базе "Родовид Банка" санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: