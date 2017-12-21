Сегодня 21 декабря 2017 года, 09:21

Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов И.Коломойского и Г.Боголюбова

Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

В сообщении говорится, что Приватбанк начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем", — говорится в сообщении.

"Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что с помощью этого судебного разбирательства Приватбанк собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов.

"Приватбанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены", — отмечают в банке.

Ранее сообщалось, что Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.