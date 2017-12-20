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Профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект, меняющий законодательство о САП

20 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует народным депутатам Верховного Совета принять в первом чтении и в целом законопроект №7271, касающийся обеспечения деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Такое решение большинством голосов приняли члены комитета на своем заседании в среду в Киеве.

Законопроект предлагает внести изменения в ст.7 закона Украины «О прокуратуре», которой определяется штатная численность сотрудников САП – 70 прокуроров.

Обосновывая на заседании комитета необходимость увеличения штата прокуроров, руководитель САП Назар Холодницкий сказал: «Количество производств у нас с каждым годом увеличивается и то количество лиц, которое я прошу, и которое отображено в законопроекте, будет отвечать оптимально соотношению детективов и прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство и обеспечит качественный процессуальный надзор и собственно процессуальное руководство, и доведение дел до судов».

Также законодательная инициатива предлагает внести изменения в часть третью статьи 7 закона Украины «О прокуратуре», согласно которым создание САП осуществляется генеральным прокурором, а структура и штат данного органа осуществляется генпрокурором исключительно по представлению заместителя генерального прокурора – руководителя САП.

В ныне действующем законодательстве создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры, определение ее структуры и штата осуществляется Генпрокурором по согласованию с директором Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ.

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