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Сегодня 20 декабря 2017 года, 18:11

Правительство разрешило Нацгвардии использовать водометы в толпе

Кабинет министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ в толпе. Такое решение было принято на заседании правительства 20 декабря.

КМУ утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать нацгвардейцы.

Им разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы (при температуре воздуха выше +10 градусов) и бронемашины (без штатного вооружения).

Согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.

А после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.

Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах (без их письменного согласия).

Также запрещено: применять наручники больше чем на 2 часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

В случае применения средств слезоточивого и раздражающего действия запрещено отстреливать их в толпе.