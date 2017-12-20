«Нафтогаз» требует от «Газпрома» 6 млрд долл. США за транзит газа

НАК «Нафтогаз» предъявил финансовые требование к российскому газовому монополисту «Газрома» на сумму до 16 млрд долл. США за транспортировку газа через Украину. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Наши требования по транзиту - в 6,5-16 млрд долл. США – в зависимости от того, будет учтено (судом - ред.) украинское законодательство», - сказал он.
Витренко также добавил, что встречные требования «Газпрома» относительно транзита небольшие и составляют несколько миллионов долларов. В то же время полные требования «Газпрома», включая контракту на поставку газа, оцениваются в 59,2 млрд долл. США.
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