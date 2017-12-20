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Работа сервиса Uber в странах ЕС должна регулироваться законодательством в сфере пассажирских перевозок, - Евросуд

20 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Европейский суд постановил, что работа сервиса Uber в странах Евросоюза должна регулироваться законодательством в сфере пассажирских перевозок. Такое решение Суд принял 20 декабря в ответ на жалобу Ассоциации таксистов Барселоны.

«Таким образом, страны-члены (ЕС - ред.) могут регулировать условия предоставления таких услуг», - отметили в суде.

При этом, по мнению суда, Uber не имеет права ссылаться на права и свободы, которые предоставляются законодательством ЕС о цифровых услугах, утверждая, что он является просто мобильным приложением, которое выполняет функции посредника между водителями и пассажирами.

В компании уже прокомментировали решение суда. В частности, в Uber подчеркнули, что это не изменит условий для работы сервиса в большинстве стран ЕС, где он работает в соответствии с внутренним законодательством этих стран в сфере пассажирских перевозок.

Ранее Ассоциация таксистов Барселоны требовала запретить работу Uber в городе без получения соответствующих лицензий и авторизации для водителей.

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